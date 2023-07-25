Marmaray Avrupa kıtası nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı

2013 yılında açılışı yapılan, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray, sadece kullanılan yolcu sayısı ile değil, Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya Marmaray'ı kullanarak ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçti. Ayrıca Avrupa Yakası'ndaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakası'ndaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan Marmaray, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli demiryolu projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Marmaray, 10 yılda 64 ülkeden oluşan Avrupa Kıtasından daha fazla yolcu taşıdı. Marmaray'ı 10 yıl içinde tam bir milyar yolcunun kullanmasının çok büyük bir yatırım başarısı olduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Marmaray 60,46 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip. İlk etapta 5 istasyonla seferlere başlanan Marmaray, bugün 76,6 kilometre uzunluğunda 43 istasyonla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Günlük 287 sefer ve 877 bin 72 yolcu kapasitesi bulunan Marmaray'ın tren işletmeciliğinde halan 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Gebze-Halkalı arasındaki seyahat süresini 108 dakikaya düşüren Marmaray'da 10 yılda taşınan yolcu sayısı bir milyara ulaştı. 2023 yılında ise Marmaray ile yaklaşık 203 milyon yolcu taşınması hedefleniyor."