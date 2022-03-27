Marmaray’da yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray'ın bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazelediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mart 2019'da ikinci etabın da tamamlanmasıyla 76.6 kilometrelik hat, 43 istasyon ile mega kente rahat bir nefes aldırıyor. 60.46 metre derinliğiyle raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray, Gebze
, Pendik
, Bostancı
, Söğütlüçeşme, Bakırköy
ve Halkalı
istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine, Yenikapı
, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar
ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla bağlantı sağlıyor. Geçen yıl 5 Kasım'da 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşılmıştı. 24 Mart'ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekor tazelendi. Gün içinde 292 sefer yapan Marmaray'da, günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.