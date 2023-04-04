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Giriş Tarihi: 4.4.2023 14:56

Mart ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Geçen ay 3 milyar 289 milyon 873 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 870 milyon 598 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 997 milyon 221 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

AA
Mart ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 289 milyon 873 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 870 milyon 598 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 997 milyon 221 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 202,9 ile zeytin ve zeytin yağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 73'ünü oluşturan sanayi grubunda yüzde 0,6 artışla 17 milyar 230 milyon 630 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 8 yükselişle 3 milyar 201 milyon 837 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2 pay alan madencilik grubunda yüzde 12,8 azalışla 483 milyon 486 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1 milyar 774 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 133 milyon 219 bin dolarla İtalya, 1 milyar 102 milyon 344 bin dolarla ABD oldu.

Mart ayında 38 il ihracatını artırdı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 9 milyar 425 milyon 487 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 801 milyon 740 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 509 milyon 586 bin dolarla Bursa oldu.

Geçen ay bin 903 firma ihracat ailesine katılırken, birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artışla 1,67 dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün mart ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 MART SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%) 2021 - 2022 2022 - 2023 Değişim ('23/'22) Pay(23) (%)
I. TARIM 2.964.177 3.201.837 8 13,6 31.350.227 34.592.307 10,3 13,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.830.721 2.134.133 16,6 9 20.219.133 22.236.493 10 8,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 960.870 1.127.421 17,3 4,8 9.856.350 11.680.608 18,5 4,6
Yaş Meyve ve Sebze 224.880 307.864 36,9 1,3 3.069.265 3.130.541 2 1,2
Meyve Sebze Mamulleri 229.785 209.061 -9 0,9 2.193.044 2.470.168 12,6 1
Kuru Meyve ve Mamulleri 155.058 149.714 -3,4 0,6 1.623.190 1.554.310 -4,2 0,6
Fındık ve Mamulleri 147.564 156.526 6,1 0,7 2.175.969 1.707.651 -21,5 0,7
Zeytin ve Zeytinyağı 31.049 94.053 202,9 0,4 355.551 675.502 90 0,3
Tütün 64.496 71.188 10,4 0,3 798.647 877.226 9,8 0,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri 17.019 18.306 7,6 0,1 147.118 140.488 -4,5 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 381.565 307.274 -19,5 1,3 3.722.727 3.888.296 4,4 1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 381.565 307.274 -19,5 1,3 3.722.727 3.888.296 4,4 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 751.892 760.430 1,1 3,2 7.408.367 8.467.518 14,3 3,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 751.892 760.430 1,1 3,2 7.408.367 8.467.518 14,3 3,3
II. SANAYİ 17.128.646 17.230.630 0,6 73 178.796.247 184.959.882 3,4 72,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.401.732 1.386.911 -1,1 5,9 15.399.744 14.930.426 -3 5,8
Tekstil ve Hammaddeleri 950.808 903.400 -5 3,8 10.443.755 10.149.495 -2,8 4
Deri ve Deri Mamulleri 191.678 219.904 14,7 0,9 1.837.239 2.125.415 15,7 0,8
Halı 259.245 263.608 1,7 1,1 3.118.749 2.655.516 -14,9 1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 3.019.051 2.870.598 -4,9 12,2 27.688.585 33.357.673 20,5 13
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 3.019.051 2.870.598 -4,9 12,2 27.688.585 33.357.673 20,5 13
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.707.863 12.973.121 2,1 55 135.707.918 136.671.782 0,7 53,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 2.014.063 1.997.221 -0,8 8,5 20.988.257 20.956.789 -0,1 8,2
Otomotiv Endüstrisi 2.679.514 3.289.873 22,8 13,9 29.092.468 32.152.962 10,5 12,6
Gemi, Yat ve Hizmetleri 140.228 108.679 -22,5 0,5 1.692.311 1.353.169 -20 0,5
Elektrik ve Elektronik 1.365.462 1.517.784 11,2 6,4 14.467.040 15.648.347 8,2 6,1
Makine ve Aksamları 908.554 1.059.542 16,6 4,5 9.725.192 10.684.104 9,9 4,2
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.443.496 1.224.870 -15,1 5,2 13.591.349 13.852.123 1,9 5,4
Çelik 2.254.351 1.398.928 -37,9 5,9 24.101.137 18.984.303 -21,2 7,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 513.025 444.122 -13,4 1,9 4.894.178 5.317.095 8,6 2,1
Mücevher 434.650 740.274 70,3 3,1 7.092.780 6.252.775 -11,8 2,4
Savunma ve Havacılık Sanayii 326.942 506.284 54,9 2,1 3.510.665 4.507.642 28,4 1,8
İklimlendirme Sanayii 616.161 670.767 8,9 2,8 6.411.771 6.823.418 6,4 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 11.418 14.778 29,4 0,1 140.772 139.053 -1,2 0,1
III. MADENCİLİK 554.614 483.486 -12,8 2 6.238.918 6.254.668 0,3 2,4
Madencilik Ürünleri 554.614 483.486 -12,8 2 6.238.918 6.254.668 0,3 2,4
T O P L A M (TİM*) 20.647.437 20.915.953 1,3 88,6 216.385.393 225.806.858 4,4 88,3
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.962.328 2.680.361 36,6 11,4 18.984.946 29.910.343 57,5 11,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI 22.609.765 23.596.314 4,4 100 235.370.339 255.717.201 8,6 100

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Mart ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
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