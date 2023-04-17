Martta 105 bin konut satıldı

Konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 azalarak 105 bin 476 oldu. Şubat ayına göre ise yüzde 31.8 arttı. Martta konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Şubata göre ise yüzde 45.5'lik artış yaşandı. Konut satışları Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.7 azalarak, 3 bin 415 oldu. Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak- Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.8 azalarak 10 bin 926 oldu.