Martta gaz ve elektrikte yeni indirimler gelebilir

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayinin kullandığı doğalgaz fiyatının yüzde 13 ila 16 arasında indiğini, serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarının maliyetlerinin yüzde 15 düştüğünü belirtti. 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Dönmez, "Bu durumun önce üretim maliyetlerinde ve nihayetinde de enflasyonda da bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim söz konusu olabilir" dedi.Bakan Dönmez, Umman ile yeni gaz alım anlaşması imzaladıklarını, yıllık 1.4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceklerini açıkladı. Bulgaristan ile 2035'e kadar sürecek yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküplük gaz tedarik anlaşması imzaladılarını da hatırlatan Dönmez, "Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile de benzer süreçleri yürütüyoruz" dedi. Konvansiyonel santrallerin yanı sıra SMR'ları (küçük ve orta ölçekli nükleer santralleri) de gündeme aldıklarını anlatan Bakan Dönmez, "Şu an yönetmelik üzerine çalışılıyor" açıklaması yaptı. Karadeniz gazının yaklaşık 30 yıllık ihtiyacı karşılayacağını da anlatan Dönmez, Karadeniz gazının ilk fazının mart ayında devreye gireceğini vurguladı. Dönmez, üçüncü FSRU gemisinin de bir hafta içinde Türkiye'de olacağını söyledi.TOPLAMDA 1 trilyon dolar değerinde 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi, keşiflerin gerçekleştiği kuyuların çevresinde sondaj atarak rezervlerin yayılım sahalarını belirleyecek. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Tuna-1, Amasra-1 ve Çaycuma-1 bizim keşif kuyularımız. 1 numaralı kuyular keşif kollarıdır, 2 ve devamında gelen kuyular ise keşfettiğimiz bir rezervuarın etrafını, yayılım sahasını anlamaya çalıştığımız, rezervuarın davranışlarını belirlemeye çalıştığımız kuyulardır, bunlara tespit kuyuları diyoruz. Yani rezervuarın sınırları nerelere dayanıyor bunları anlıyoruz" diye konuştu.