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Giriş Tarihi: 28.2.2022 11:10 Son Güncelleme: 28.2.2022 11:41

MaruDerm Kozmetik Markası 2022 Lansmanı ile Ürünlerini Tanıttı

MaruDerm Kozmetik Markası 2022 Lansmanı ile Ürünlerini Tanıttı

Jeuvenile Kozmetik ailesinin yeni markası olan Maru.Derm 2022 yılı lansmanını geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirdi. Lansmanını Gratis ve Trendyol üzerinde gerçekleştiren marka büyük bir ilgi gördü. Cilt bakım kategorisi içerisinde satış yapan Maru.Derm Türkiye’de ciddi bir Pazar yakalayacak gibi gözüküyor. Özellikle ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiğimiz zamanlarda uygun fiyat ve kaliteli içeriğiyle öne çıkan marka kozmetik sektörüne yeni bir soluk getirecek gibi gözüküyor. Kaliteli ve en önemlisi doğal bir içerik uygun bir fiyata sunulduğu zaman hem markalar hem de biz kullanıcılar memnun kalıyoruz.

Maruderm tamamen doğal içeriklerle üretilmiş olan vegan bir marka olarak ön plana çıkmaktadır. Ürünlerinde ya da kulllandıkları hammaddelerde hayvanlar üzerinde test yapılmamaktadır. 2021 yılında popüler olan "Save Ralph" videosundan sonra hayvanlar üzerinde yapılan testlerin boyutlarını görmüş olduk. Kamuoyunda tepkilere yol açan video sonrasında kozmetik markalar müşteriler tarafından mercek altına alındı ve cruelty-free markalar tercih sebeplerinden biri oldu.

Maruderm markasının kurucusu Altuğ Aynur marka hakkında şu yorumu paylaştı: "Maru.Derm'in felsefesi, doğal, güvenli ve uzun vadeli faydalar sunan ürünler üretmeye dayanmaktadır. Tehlikeli kimyasallar, herbisitler veya pestisitlerin katılımı olmadan yetiştirilen bitkilerden yapılırlar. Bu, sert kimyasallar, parabenler, ftalatlar, mineral yağlar, PABA, petrolatum, parafin veya herhangi bir hayvansal içerik içermediği anlamına gelir. Ürün yelpazemizi inanılmaz derecede etkili, güvenli ve güçlü yapan şey budur. Küresel pazar, güzelliğe doğal bir yaklaşım benimseme fikrine yakın zamanda ısındı. Yine de Maru.Derm, güzellik rutinleri için yalnızca en güvenli ve en saf ürünleri seçmeye inanan müşterilerin sadık bir takipçisine sahiptir."

İçeriklerine bakılırsa Maru.Derm markasının yeni ürünleri kozmetik sektöründe büyük ses getirecek. Merakla bekliyoruz. Merak edenler Maruderm markasının sitesini ziyaret edebilirler.

"Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir, bu bir ilandır."

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız https://www.maruderm.com/
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MaruDerm Kozmetik Markası 2022 Lansmanı ile Ürünlerini Tanıttı
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