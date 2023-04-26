MASAK yasa dışı bahis çetesini deşifre etti

MaliSuçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2 bin kişinin dahil olduğu yasa dışı bahis organizasyonunu deşifre ederken organizasyonun yönettiği paranın büyüklüğünün 10 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi. Deşifre olan kişilere ait banka, elektronik para ve kripto borsa hesapları bloke edilirken hesapta kalan varlıklara el konulmasına yönelik işlemler sürüyor.MASAK Başkanlığı bünyesinde yasa dışı bahis çeteleri ve dolandırıcılarının finansal sistem üzerinden suç gelirlerini aklamasının tespiti ve önlenmesi amacıyla özel bir ekip görev yapıyor. Bu ekip, büyük verileri (big data) analiz ederek 7 gün 24 saat esasında izleme ve kontrol faaliyetleri yürütüyor. Finansal ekosistem içinde yer alan elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar ve kripto para borsalarından elde edilen büyük verileri dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadele amacıyla bir arada ele alıyor. MASAK, oyuncular ya da alt toplayıcılardan ziyade para organizasyonun üst kısmında yer alan kişileri tespit etmeyi hedefliyor. Üst düzey organizatörlerin hesapları bloke ediliyor ancak soruşturmalar esnasında küçük meblağlar karşılığında hesaplarını kiralayan kişilerin de suça iştirak etmeleri dolayısıyla zarar görmeleri mümkün. Bu zararların başında ise adli sicilin bozulması, kolay kolay bankada hesap açtıramama gibi durumlar geliyor. Bu yüzden, MASAK özellikle gençleri "Hesaplarınızı kiralamayın, geleceğinizi karatmayın" diye uyarıyor.