MASAK’tan 4 kripto para borsasına ceza

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji, Icrypex Bilişim, Paribu Teknoloji ve Eliptik Yazılım ve Ticaret (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı. Edinilen bilgiye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları 1 Mayıs 2021'den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti. Bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti. MASAK denetimler gerçekleştirmişti.