Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri MASAK’tan 4 kripto para borsasına ceza
Giriş Tarihi: 18.2.2022

MASAK’tan 4 kripto para borsasına ceza

MASAK’tan 4 kripto para borsasına ceza
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji, Icrypex Bilişim, Paribu Teknoloji ve Eliptik Yazılım ve Ticaret (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı. Edinilen bilgiye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları 1 Mayıs 2021'den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti. Bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti. MASAK denetimler gerçekleştirmişti.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
MASAK’tan 4 kripto para borsasına ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA