MASİS Başkanı tekrar Naci İlci oldu

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, MASİS 2. Olağan Genel Kurulu, Sendika Genel Merkezi'nde yapıldı.

Genel kurul açılışında konuşan Naci İlci, madencilik sektörünün gelişimi için önemli çalışma ve başarılara imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İlci, MASİS'in henüz ikinci döneminin başında olmasına rağmen sektörün, kamu kuruluşlarının itibar ettiği prestiji yüksek ve kurumsal kültürü oluşmuş bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini ifade etti.

Genel kuruldaki seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile Naci İlci yeniden seçildi.

Yönetim kurulunun diğer üyeleri Veli Doğan, Anıl Çağrı Koloğlu, Mesut Serhat Dinç, Ramazan Yön, Hasan Yücel, Tanzer Polat Yılmaz, Hakkı Polat ve Hüsamettin Kavsut oldu.