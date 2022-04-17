Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Maske ve tulum üreten tekstil firmaları pandemi öncesine döndü
Giriş Tarihi: 17.4.2022 12:08

Maske ve tulum üreten tekstil firmaları pandemi öncesine döndü

DHA
Maske ve tulum üreten tekstil firmaları pandemi öncesine döndü

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, pandemi ile kentteki 30'dan fazla tekstil firmasının maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine başladığını hatırlatarak "Pandeminin normalleşmesi ile birlikte fabrikalar yeniden normal üretimlerine dönüş yaptı" dedi.

İki yıl önce koronavirüs salgını nedeniyle Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstile ara veren firmalar, yurt içi ve dışından gelen talepler doğrultusunda maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine geçti. Firmalar, pandeminin etkisinin yitirmesi ve taleplerin azalması ile yeniden normal faaliyetlerine döndü.

ÇİN DEVRE DIŞI KALDI, TÜRKİYE ÜRETTİ

Pandemi ile 30'dan fazla tekstil firmasının maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine başladığını belirten Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, "Pandeminin Çin'de, başlaması pazarı etkiledi. Çünkü Avrupa tekstil üretimlerini Çin'den temin ediyordu. Çin'in devre dışı kalması ile birlikte ülkemize ciddi bir talep ve yoğunluk oluştu. Tokat'ta da ciddi bir üretim yapıldı. Pandeminin normalleşmesi ile birlikte fabrikalar yeniden normal üretimlerine dönüş yaptı. Şu anda ilimizde halen maske üretim yapan iki ve tulum üreten bir firmamız kaldı" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Maske ve tulum üreten tekstil firmaları pandemi öncesine döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA