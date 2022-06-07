Mavi Vatan savunmasına yeni güç: Sancar Sida

İstanbul Tuzla'daki Yonca-Onuk Tersanesinde gerçekleştirilen törende Başkan Demir'e Sancar SİDA'nın özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi. Etkinlikte konuşan Demir, "Silahlı insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz araçlarında da göstererek bu alanda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz. SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var, Sancar SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açsından çok önemli. Bu adımı atamamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.