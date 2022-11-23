Mavi Vatan’da TSK’nın güç çarpanı olacak: Milli TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi’nde son aşamaya gelindi!

Türkiye, bir yıldan kısa süre içinde Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışına, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3, Hürjet ve Atak-2'nin ilk uçuşlarına, Gökbey helikopterinin ilk teslimatına şahitlik edecek. Kara araç ve teçhizatlarında önemli başarılara imza atan savunma sanayi, mavi vatanın güvenliğini de milli imkânlarla koruma altına alıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde donanmanın amiral gemisi olacak, yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun deniz testleri devam ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN HAVADAN İNCELEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da yapımı süren TCG Anadolu Gemisi'ni havadan inceledi. Bu yıl sonunda göreve başlaması planlanan TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, amiral gemisi olacak.
Bu yıl sonunda envantere girmesi beklenen 232 metrelik gemide 10 taarruz helikopteri konuşlandırılacak. Gemide SİHA ve HÜRJET gibi hava araçlarının görev yapabilmesi için de çalışmalar sürüyor.
ÇOK MAKSATLI AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ ANADOLU
TGC Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek. Havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilirken, helikopterler ve insansız hava araçlarıyla gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacak.
Mavi Vatan'ın efendisi olarak tanımlanan TGC Anadolu aynı zamanda ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecek. Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacak. 2022 yılı sonunda envantere girmesi planlanan TCG Anadolu, TCG Kemalreis fırkateyni'nden "Türk Donanması'nın amiral gemisi" unvanını devralacak.
Donanmanın millileşmesinde en önemli proje MİLGEM yani Milli açık deniz karakol gemisi projesi. Uzmanlara göre, proje NATO'nun üst düzey sistemlerini Doğu ülkelerinin füze ve alt sistemleriyle entegre edebilen gemilerdeki Türk mühendislik başarısının benzeri yok. MİLGEM, ada sınıfı korvet projesi kapsamında ilk gemi TCG Heybeliada 2011'de, ikinci gemi TCG Büyükada 2013'te, üçüncü gemi TCG Burgazada 2018'de, dördüncü gemi TCG Kınalıada ise 2019'da deniz kuvvetleri komutanlığına teslim edildi. Projenin 5'inci gemisi, aynı zamanda Türkiye'nin İlk milli fırkateyni "İstanbul" yakın zaman önce denize indi. İstanbul fırkateyni, yüzde 75 yerlilik oranıyla Deniz kuvvetleri komutanlığına 2023 yılında teslim edilecek.
Mavi Vatan'ın keskin gözü olan İstihbarat, test ve eğitim gemisi TCG Ufuk ise A591 borda numarası ile Türk donanmasının hizmetine girdi.
ATMACA GÜÇ ÇARPANI
Yerli ve milli fırkateynlerin güç çarpanı, üzerlerinde bulunan milli yazılım ve onanımlar ile yerli imkanlarla geliştirilen hafif ve ağır silahlarla daha da yenilmez hale geliyor. Kara ve Hava kuvvetleri için üretilen yerli ve milli mühimmatların deniz versiyonları hızla üretilerek milli fırkateynlere uyarlanıyor. Türk donanmasının hızla artan güç seviyesine insansız teknolojilerin de entegre edilmesiyle caydırıcılık etkisi de hızla artan bir grafik sergiliyor. Yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız deniz aracı ULAQ, deniz ve atış testlerini başarıyla tamamladı. 400 km menzile sahip olan ulaq silahlı insansız deniz aracı, saatte 65 km hız yapabiliyor. Gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip olan milli SİDA, keşif gözetleme ve istihbarat su üstü harbi, silahlı eskort ve koruma, stratejik tesis güvenliği sağlama görevlerini yerine getirebilecek. Bir diğer insansız proje ise sürü İDA projesi. Yerli ve milli olarak geliştirilen albatros sürü İDA projesinde de ilk aşama tamamlandı. Yaklaşık 7 metre boyundaki İDA, 40 knot üstünde hıza, 200 deniz mili üzerinde seyir menziline ve önemli miktarda faydalı yük kapasitesine sahip.
DENİZALTI DA BÜYÜK ÖNEME SAHİP
Denizin üstü kadar altında da etkin olmak için Denizaltı projelerine de önemli ölçüde ağırlık verildi. Bu kapsamda mevcut denizaltıların modernizasyon projeleri hayata geçirilirken, ilk milli denizaltı STM 500 ve Yenitip denizaltı projeleri de dikkat çekiyor. STM500 denizaltısı, STM tarafından kavramsal tasarımı sığ sular için geliştirilmiş 42 metre boyunda ve 540 ton dalış ağırlığına sahip. Dizel-elektrik atak denizaltısı olarak sınıflandırılıyor. Yenitip denizaltı projesi ile de havadan bağımsız tahrik sistemine sahip reis sınıfı 6 adet Denizaltı donanmaya kazandırılacak.
Birinci denizaltının 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na kazandırılması planlanıyor. Donanmanın önemli güç çarpanlarından biri de zırhlı amfibi araçlar. Deniz kuvvetleri komutanlığının zırhlı amfibi hücum aracı ihtiyacını karşılamak için, hayata geçirilen ZAHA projesi bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılayacak.