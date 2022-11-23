Mavi Vatan’da TSK’nın güç çarpanı olacak: Milli TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi’nde son aşamaya gelindi!





Donanmanın millileşmesinde en önemli proje MİLGEM yani Milli açık deniz karakol gemisi projesi. Uzmanlara göre, proje NATO'nun üst düzey sistemlerini Doğu ülkelerinin füze ve alt sistemleriyle entegre edebilen gemilerdeki Türk mühendislik başarısının benzeri yok. MİLGEM, ada sınıfı korvet projesi kapsamında ilk gemi TCG Heybeliada 2011'de, ikinci gemi TCG Büyükada 2013'te, üçüncü gemi TCG Burgazada 2018'de, dördüncü gemi TCG Kınalıada ise 2019'da deniz kuvvetleri komutanlığına teslim edildi. Projenin 5'inci gemisi, aynı zamanda Türkiye'nin İlk milli fırkateyni "İstanbul" yakın zaman önce denize indi. İstanbul fırkateyni, yüzde 75 yerlilik oranıyla Deniz kuvvetleri komutanlığına 2023 yılında teslim edilecek.

Mavi Vatan'ın keskin gözü olan İstihbarat, test ve eğitim gemisi TCG Ufuk ise A591 borda numarası ile Türk donanmasının hizmetine girdi.