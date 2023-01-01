Mavi Vatan’ın Çelik Kalesi TCG Gediz’de yeni yıl manzaraları

Oldukça donanımlı olan TCG Gediz Gemisi'nin köprü üstünden personeline seslenen gemi komutanı yaptığı anonsta "TCG Gediz Ailesi'nin değerli personeli sevgili silah arkadaşlarım. Ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak için ailelerimizden uzakta gemimize verilen görevi yerine getirmekteyiz. 2022 yılının sonuna geldiğimizi bu günde TCG Gediz Ailesi'nin yeni yılını kutlar, yeni yılın sizlere ve sevdiklerinize sağlık mutluluk ve huzur getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.