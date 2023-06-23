Mayısta 10 bin şirket kuruldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9.4 artarak 10 bin 40'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 41 artışla 2 bin 7'ye çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre geçen ay kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 79'u Rusya ve 64'ü İran ortaklı oldu. Ocak-mayıs döneminde ise kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 artış gösterdi. Söz konusu dönemde 2022'nin ilk 5 ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 69.1 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8.1 azaldı.