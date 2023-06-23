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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Mayısta 10 bin şirket kuruldu

Mayısta 10 bin şirket kuruldu
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 9.4 artarak 10 bin 40'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 41 artışla 2 bin 7'ye çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre geçen ay kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 79'u Rusya ve 64'ü İran ortaklı oldu. Ocak-mayıs döneminde ise kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 artış gösterdi. Söz konusu dönemde 2022'nin ilk 5 ayına göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 69.1 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8.1 azaldı.
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Mayısta 10 bin şirket kuruldu
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