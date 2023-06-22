Mayısta 223 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında 223 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mayıs ayında trafiğe kaydedilen otomobil sayısı 86 bin 816 oldu.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AYLIK YÜZDE 24,5 ARTTI

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Özel amaçlı taşıtta yüzde 263,4, traktörde yüzde 29,5, otomobilde yüzde 28,2, motosiklette yüzde 25,1, kamyonda yüzde 13,7, kamyonette yüzde 9,7, minibüste yüzde 4,9 artarken; otobüste yüzde 19,8 azaldı.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YILLIK YÜZDE 98,3 ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.

Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, 27 milyon 334 bin 424 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,5'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü motosiklet, yüzde 16'sını kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

1,1 MİLYON TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mayıs ayında 1 milyon 104 bin 572 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 67,2'sini otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 10,7'sini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI ARTTI

Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 83 artarak 863 bin 955 olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 24,9 azalarak 12 bin 55 oldu. Ocak- mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 851 bin 900 artış gerçekleşti.

TRAFİĞE KAYITLI OTOMOBİLLERİN YÜZDE 36,5'İ DİZEL

Ocak- mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 359 bin 194, mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı ise 14 milyon 630 bin 136 oldu. Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin, yüzde 66,8'i benzinli, yüzde 20,1'i dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 2,8'i elektrikli ve yüzde 1,7'si LPG'li. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 630 bin 136 otomobilin ise yüzde 36,5'i dizel, yüzde 34,4'ü LPG'li, yüzde 27,6'sı benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,2'si elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Ayrıca; ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 359 bin 194 otomobilin yüzde 35,8'i 1300 ve altı, yüzde 24,5'i 1401-1500, yüzde 20,6'sı 1301-1400, yüzde 8,9'u 1501-1600, yüzde 6,7'si 1601-2 bin, yüzde 0,8'i 2 bin 1 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Yüzde 32,3'ü gri, yüzde 32,2'si beyaz, yüzde 12'si mavi, yüzde 9,3'ü siyah, yüzde 7,3'ü kırmızı, yüzde 3'ü yeşil, yüzde 2,5'i turuncu, yüzde 0,6'sı kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renkli.