Benzin fiyatı ve mazot (Motorin) pompa fiyatları için hareketlilik sürüyor. Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları için de fiyat değişimlerini beraberin getiriyor. Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti. Bugün ise mazot fiyatı için indirim geldi. İşte il il güncel akaryakıt pompa fiyatları...
MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,10 TL İNDİRİM GELDİ
Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.
Son Dakika: Motorine indirim geliyor! Litresi ne kadar olacak? | Video
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,63 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,21 satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,72 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,32 satılıyor.
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,73 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,31 satılıyor.