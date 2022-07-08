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Giriş Tarihi: 8.7.2022 08:01 Son Güncelleme: 8.7.2022 08:02

Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Brent petrol düştü! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 8 Temmuz bugün ne kadar?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Brent petrol düştü! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 8 Temmuz bugün ne kadar?
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Mazot fiyatı için indirim geldi. Petrol fiyatları 100 dolar psikolojik bandının altını gördü. Bununla beraber benzin ve motorin fiyatları indirim haberleri merak edilmeye başladı. İşte mazot fiyatı için beklenen indirim tutarı ve güncel akaryakıt pompa fiyatları...

Benzin fiyatı ve mazot (Motorin) pompa fiyatları için hareketlilik sürüyor. Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları için de fiyat değişimlerini beraberin getiriyor. Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti. Bugün ise mazot fiyatı için indirim geldi. İşte il il güncel akaryakıt pompa fiyatları...

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 2,10 TL İNDİRİM GELDİ

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma gününden itibaren motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı.

Son Dakika: Motorine indirim geliyor! Litresi ne kadar olacak? | Video

PETROL DÜŞTÜ BENZİN FİYAT GÜNCELLEMESİ İPTAL OLDU

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,63 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,21 satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,72 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,32 satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,73 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 25,31 satılıyor.

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Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Brent petrol düştü! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 8 Temmuz bugün ne kadar?
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