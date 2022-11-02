Mazot ve gübre destekleri erken ödenecek

Hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre destekleri, 2023 Mart ayı yerine, 2022 yılı içeresinde ödenmeye başlanacak. Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle verilebilecek. Kredinin kullandırılması, hak edişin tespitine ve üreticinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Mazot desteği ürün bazında yüzde 130 ile 395, gübre desteği ise yüzde 130 ile 163 arasında artırılmıştı. ANKARA