Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:54

MEB 23 milyon yardımcı kaynağı öğrencilere ücretsiz ulaştırdı İHA

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ekim ayından bugüne kadar toplam 23 milyon 518 bin yardımcı kaynak, kitap olarak bastırılıp öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti olma özelliği taşıyan yardımcı kaynak destek paketine “meb.gov.tr” internet adresinden de ulaşılabiliyor.