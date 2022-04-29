MEB 3 bin yeni anaokulunun yatırım programı çalışmalarını tamamladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, okul önceği eğitimde okullaşma oranlarının artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlık olarak okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmanın öncelikleri olduğunu ifade eden Özer, son 20 yılda temel eğitimde, ortaöğretimde ve yükseköğretimde okullaşma oranlarının çok ciddi biçimde artarak OECD ülkelerinin ortalamalarına yaklaştığını vurguladı.

Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarının da iyileştirilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Özer, "Bu amaca ulaşmak için yeni bir okul öncesi eğitim seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 3 bin yeni anaokulu ile 40 bin yeni ana sınıfının açılacağı yönünde açıklama yaptı. Bu süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Bakan Özer, yüzde 14 olan 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 50'ye, yüzde 35 olan 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 70'e ve yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100'e 2022 sonu itibarıyla ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Şu ana kadar 112 yeni anaokulunu hizmete aldık, 264 yeni anaokulunun ihalesini tamamladık. Okullaşma oranını artırmak için 40 bin yeni ana sınıfı açılması hedefimiz doğrultusunda da şu ana kadar 8 bin 145 yeni ana sınıfını da hizmete aldık. En son açıklamamızda 2 bin 500 anaokulunun yatırım programına alındığını, 500'ü için de arsa çalışmalarının devam ettiğini söylemiştik. Buradan açıklamak isterim, 3 bin anaokulunun tamamını yatırım programına aldık. Bu çalışmalar nihayetlendi ve arsaları, illeri ve ilçeleri belli oldu. Hızlı bir şekilde bu süreci sonuçlandırmak için 81 ilde il milli eğitim müdürlüklerimizde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor."