MEB ile ASO arasında Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü imzalandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan protokolle okul-sanayi iş birliğini daha geliştirecekleri yeni bir yapılanmaya gideceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla ASO'da, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan Özdebir, Bakan Özer'in mesleki eğitimde çok büyük çaba ve gayret göstererek adeta gidişatı tersine çevirdiğini aktararak, katsayı uygulaması ile cazibesini kaybeden mesleki eğitime yeni bir ruh ve kan aşılandığını söyledi. Bu hızla ülkedeki mesleki eğitimin eski seviyesine geleceğine ve cazibesini kazanacağına inandığını bildiren Özdebir, artık en iyi Anadolu ve fen liselerine gidebilecek öğrencilerin meslek liselerine kayıt yaptırdığını ve bunun son derece önemli olduğunu anlattı.

Özdebir, ASO'nun meslek liselerinde beceri testi yaparak öğrencileri yönlendirdiklerine işaret ederek, bu testlerin ilkokuldan itibaren yapılmasını, üniversiteye girişte de uygulanarak kişilerin becerilerine göre tercih yapmasının sağlanmasını önerdi. Mutsuz gençlerin yetişmesinin önlenmesi gerektiğini bildiren Özdebir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun önüne geçmek için insanları kabiliyetlerine göre yönlendirip bu kabiliyetlerine göre beceri sahibi yapılması son derece önemli. Bu amaçla çıkılan yolculukta, Milli Eğitim Bakanlığımızla okul-sanayi iş birliğini daha fazla geliştirecek, adeta kol kola çalışabilecekleri yeni bir yapılanma yapıyoruz. Bu yapılanmayla Ankara'daki meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerine, ASO'nun meslek komitelerinden görevlendirme yapacağız. Bu şekilde iş yeriyle okul arasındaki bağı geliştirerek sanayinin istihdam açığı kapatılacak. Ülkemiz için üretecek gençleri yetiştirmek için bu protokolü yapıyoruz. Bu protokolle, sanayicilerimizin mesleklerle usta eğiticilerini göndermeleri, öğrencilerin staj yapmaları, tespit edilecek öğrencilere burs desteğinde bulunulması, burada yetişen öğrencilerin iş yerlerinde istihdam edilmesi, okulların atölye ve laboratuvar eksiklerinin birlikte giderilmesi gibi pek çok adım atılacak."

FİRMA ÇALIŞANLARI DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

Törenin ardından Bakan Özer ile ASO Başkanı Özdebir tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, meslek komiteleri ile eşleştirilen okullar, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları kapsamına alınacak.

Okul laboratuvar ve atölyelerinin donanım ve teknolojik altyapısı güncellenerek sektörle uyumlu hale getirilecek. Belirlenen öğrencilere burs verilecek, öğrenciler için işletmede mesleki eğitim ve staj imkanı sağlanacak. Okul ve üye firma çalışanlarının deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacak faaliyetler düzenlenecek. Alan/dal dersleri arasından uygun bulunanlar, ASO'nun belirlediği öğretmen ya da eğitici usta tarafından verilecek. Öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim, kurs, seminer gibi faaliyetler düzenlenecek.

Kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması amacıyla okula devam problemi yaşayan öğrencilerin okula devamını teşvik edici çalışmalar yapılacak.

Okulların döner sermaye kapsamında ürettikleri ürünlerin tanıtmalarına destek sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. Öğrencilerin yeteneklerinin ve ilgi alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.