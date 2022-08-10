MEB ile TOBB’dan mesleki eğitim alanında yeni iş birliği

Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Bakan Özer törende yaptığı konuşmada, TOBB'un eğitimdeki en büyük paydaşları olduğunu belirterek, mesleki eğitimin ayağa kaldırılmasında ilk hamle olan, "81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Projesi"nin de TOBB ile hayata geçirildiğini anımsattı.

Tüm dünyanın akademik olarak başarılı öğrencileri mesleki eğitime çekme çalışması yaparken Türkiye'de ise akademik olarak başarılı öğrencilere, mesleki eğitimden uzaklaştıran "katsayı" uygulandığını belirten Özer, bu yanlış eğitim politikasıyla meslek liselerinin "hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin gittiği, başarı beklentisi düşük" bir okul türü haline geldiğini ifade etti.

Özer, 2012'de uygulamanın kaldırılmasının ardından yapılan mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değinerek, "Çok kısa sürede akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerine teveccüh ettiğini gördük. Meslek liseleri artık yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladılar" dedi.