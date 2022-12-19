Meclis’in yeni haftada gündemi ekonomi

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi görüşülecek. Haftalık çalışmasına 20 Aralık Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak. BOTAŞ'ın borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.Düzenlemeyle, özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek.