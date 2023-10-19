Medyum fal reklamı yapan 39 site kapandı

TicaretBakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara ve "bebek suyu" gibi mevzuata uygun olmayan ifadelere yer verilen reklamlara 11.7 milyon TL idari para cezası uyguladı. Reklam Kurulu'nun son toplantısında; medyum, bebek suyu tanıtımları ve gramaj değişimi ile yapılan gizli zamlara ilişkin incelemeler ele alındı. Sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden erişim sağlayarak, tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafeler ile istismar edecek şekilde gerçekleştirilen medyum, büyü, fal tanıtımlarının Reklam Mevzuatı'nda yer verilen "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmüne aykırı olduğu tespit edildi. 39 internet sitesi hakkında anılan reklamları durdurma cezası ile bu sitelere erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verildi.Bebek ürünlerine yönelik ürünlerin satışının yapıldığı mağazalar ile internet ortamında yapılan satışlarda, ebeveynlerin bebek ürünlerine ilişkin hassasiyetlerini istismar edecek şekilde tanıtımının yapıldığı tespit edildi. Bu şekilde yapılan tanıtımın tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verildi. Kurul toplantısında 139 dosyadan 125'i mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile toplam 11.7 milyon TL idari para cezası verilmesine ve 40 dosya için erişim engeline karar verildi.SATIŞA sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle fiyatlarda gizli yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği tespit edilen 2 dosyada idari para ve durdurma cezaları uygulandı.