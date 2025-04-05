Mega endüstriyel parklar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal, çevresel altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz" açıklamalarının ışığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kolları sıvadı. 16 ilde tespit edilen 32 ayrı alanda mega sanayi bölgeleri inşa edilecek. Bakanlığın "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" belgesi kapsamında, stratejik değeri olan ulusal ve bölgesel yatırımlar için altyapısı hazır, sosyal çevresiyle birlikte planlanmış "Mega Endüstriyel Parklar" oluşturulacak. Proje kapsamında liman, demir yolu ve hava yolu bağlantılarını ihtiva eden lojistik altyapısına sahip, endüstriyel simbiyoza imkân tanıyan, ekolojik ve çevresel düzenlemeleri yeşil dönüşüme katkı sağlayacak şekilde yapılmış, bünyesinde veri, kuluçka, Ar-Ge ve inovasyon merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgesi gibi teknolojik üslerle birlikte iş merkezleri, konut alanları, eğitim ve sosyal hizmet merkezlerini barındıran çok faktörlü bütünleşik endüstri şehirleri kurulması hedefleniyor. "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı" hazırlıkları kapsamında Samsun-Mersin hattındaki 16 ilde 32 ayrı alanda toplam 166 bin hektarlık potansiyel sanayi alanı tespit edildi. Söz konusu iller arasında Samsun ve Mersin'in yanı sıra Ankara, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Kayseri, Hatay, Osmaniye, Malatya, Artvin, Nevşehir, Bolu, Konya, Şanlıurfa ve Bilecik yer alıyor.

KOLEJLER AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek meslek liseleri ve fen liselerinin özelliklerini bir araya getiren sanayi ve teknoloji kolejleri kuracaklarını duyurmuştu. Bu kapsamda kurulacak sanayi ve teknoloji kolejleri ile de nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine, firmaların genç yeteneklere erişiminin kolaylaştırılmasına ve sanayide inovasyonun artmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu adımın yüksek teknolojili üretimde yerli iş gücünü artırması, yüksek katma değerli sanayi üretimini desteklemesi ve OSB'leri güçlendirmesi öngörülüyor. Öte yandan farklı illerde kurulacak yeni model fabrikalarla bu sayının artırılması planlanıyor.