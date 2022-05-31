Mehmet Muş tarih verdi… E-Ticaret ve hal yasası bu yıl çıkacak

SABAH Gazetesi'nin Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ilki Bursa'da yapıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleşen zirvede kamu ve özel sektörün kanaat önderleri ihracatın sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Özel oturumda SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Perakende, Hal ve E-Ticaret Yasası'nın bu yıl bitmeden yasalaşması için çalıştıklarını belirterek, "Birinci gündemimiz e-ticaret. Bir noktaya kadar geldik. Haziran ayı içinde biz gelmesini bekliyoruz ve TBMM'de bunun yasalaşmasıyla alakalı bir beklenti içindeyiz. Bu Meclis'te yasalaştıktan sonra bu yıl içinde Hal ve Perakende Yasası'nı da geçirmek istiyoruz" dedi.Türkiye'nin geçen yıl 225 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Muş, "Şimdiye kadar geldiğimiz rakamlara bakılırsa bu hedefi yakalayacağımızı düşünüyoruz. İlk amacımız 250 milyar doları yakalamak. Çok olağandışı bir gelişme olmazsa bu hedefin üstüne çıkmak gibi bir azmimiz olacak" diye konuştu.Tüm dünyada enerji fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Muş, Türkiye'nin de faturasının geçen sene 50 milyar dolar olduğunu, bu yıl ise emtia fiyatlarının bu şekilde devam etmesi durumunda 100 milyar doların üzerine çıkılacağını belirterek, "Geçen yılki gibi 50 milyar dolar ödemiş olsak bu yıl cari fazla veriyorduk. Türkiye aslında ortaya koyduğu iddiasını başarabilecekti" ifadelerini kullandı. Mart ayında faaliyete geçen İhracatı Geliştirme A.Ş.'ye (İGE) ilişkin de bilgi veren Muş, şirketin ilk etapta daha küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansman sağladığını vurguladı. Bakan Muş ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürütüldüğünü söyledi.E-İhracatla ilgili teşvikler vereceklerini açıklayan Bakan Muş, konvansiyonel ticaret yapım şekliyle e-ticaretin birbirinden farklı olduğunu ifade etti. Muş, "Rekabeti tesis edecek bir düzenleme yapacağız. Hem üretici hem tüketici korunacak. Tekelleşmeye karşı çıkıyoruz. Birden çok oyuncunun pazarda olmasını istiyoruz. Bu alanı öngörülebilir kurallara bağlayacağız. Pazaryeri diye ortaya çıkıyorlar. Önce belli ürünleri satıyorlar, sonra yelpazalerini genişletiyorlar. Aynı ürünü üretip pazaryerine koyuyorlar. Siz pazaryerisiniz kendi ürününüzü koyuyorsunuz. Yeni oyuncuların pazara girmesine müsade ediyorlar mı? Dünyada bu konu tartışılıyor. Rekabet kurulları çalışmalar yapıyor ama onlar yetersiz kalıyor. Serbest piyasayı tesis etmek için düzenleme yapmak istiyoruz. Biz hem üretici hem tüketicinin gidebileceği alternatiflerin olmasını arzu ediyoruz. Parçalı bir pazar oluşmalı. Elektronik ticaret bu rekabet tesis edildiğinde çok daha büyüyecek. Bu düzenlemeler yapıldığında öngörülebilir kurallar olacak. Daha çok yabancı sermaye gelir. Bölgesel e-ticaret şirketleri çıkar" dedi. Yapılacak yasal düzenlemelerle e-ticaretin büyüyeceğini dile getiren Muş, "Bir noktaya kadar geldik, değerlendirmelerimizi, çalışmalarımızı yapıyoruz, milletvekillerimize destek veriyoruz. Haziran ayı içinde biz gelmesini bekliyoruz ve TBMM'de bunun yasalaşmasıyla alakalı bir beklenti içindeyiz" açıklaması yaptı.BAZI sektörlerde ihracat bedellerinin yüzde 40'ının TL'ye döndürülmesine ilişkin kararla ilgili sıkıntıların olduğunu bildiklerini söyleyen Muş, "Ben talepleri alıyorum. Merkez Bankası ile bazı değerlendirmeler yapıyoruz. Bazı sektörlerde döviz koruma oranı çok yüksek olduğu için bu oranın aşağı çekilmesi konusunda talepler var. Bunun değerlendirmesini Merkez Bankası ile yapıyoruz" diye konuştu.TÜRKİYEİhracat Seferberliği Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, küresel konjonktürde ihracatın ülkeler için artan önemine dikkat çekti. İhracatın ekonominin dinamosu olduğunu vurgulayan Uzman, "Bu nedenle ihracat arttırılması ve gelirindeki istikrarın korunması önem arz ediyor. İstikrarın korunması, bir ülkenin ihracat çeşitliliğini artırması ile mümkündür. İşte tam da bu sebeple ilk toplantımızı pek çok farklı sektörde başarılı ihracat çalışmalarına imza atmış, Türkiye'nin 2021 ihracatına 14.9 milyar dolarlık katkı yaparak toplam dış satımından yüzde 6.63'lük pay alan ve ihracat sıralamasında adını ilk 3'e yazdıran Bursa'da başladık" dedi. Türkiye'nin 2021 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 32.8 artarak 225 milyar 291 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çeken Uzman, şunları anlattı: "Küresel tedarik zincirlerinde derin bir dönüşümün yaşandığı bu dönemde, dünyaya göre çok daha güçlü bir portre çizmeyi başardık. Bu başarıların sürdürülebilir olması için SABAH Gazetesi olarak Anadolumuzun, büyük şehirlerimizin potansiyelini keşfetmeye, işletmelerimize cesaret vermeye, bilgilendirmeye, onlara ihtiyaçları olan yolları göstermeye 'Türkiye İhracat Seferberliği' projemizle devam edeceğiz."dökülmesine ilişkin görüntülerin dönem dönem yayınlandığını dile getiren Muş, bunların birçoğunun geçmişte yapıldığını ve algı için kullanıldığını anlattı. 2012'de Hal Yasası'nda bir değişiklik yapıldığını, şimdi ise kayıt sistemi ve giriş-çıkışlarla, üretici birliklerinin oraya girmesiyle alakalı problemler yaşandığını anlatan Muş, "Üretici örgütlerini güçlendirebilirsek doğrudan ürünlerini oraya taşıma kabiliyetine sahip olabilirler. Dolayısıyla üretici örgütlerine de haldeki diğer tüccarların sahip olduğu hakları ve avantajları vereceğiz. Bununla ilgili paydaşlarla görüşüyoruz. Yönetim yapısıyla alakalı da güzel bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin gıda ihracatının 25 milyar dolar olduğunu söyleyen Muş, bakanlıkların talep ve arz konularını incelediklerini, gerektiğinde ihracata kısıtlamalar getirildiğini belirterek, "Vatandaşlar müsterih olsun. Bunlar kalem kalem inceleniyor" mesajı verdi.ZİRVENİNaçılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 17 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 1 serbest bölgesinin olduğunu hatırlatarak, "16 milyar dolar ihracat, 8 milyar dolar ithalat yapan şehrimizin toplam 25 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Sanayileşen kentler tarımda geri kalsa da burada potansiyeli değerlendiriyoruz. Ahududu, lavanta, deveci armudu, incir gibi birçok ürün için fide dağıtıyoruz. Tarım ürünleri ihracatımız geçen yıl 420 milyon doları buldu" dedi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa'nın bölgenin itici gücü olduğunu belirterek, İstanbul'dan sonra ihracatı en fazla olan kent olduğunu söyledi.