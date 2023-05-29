Mehmet Şimşek yeni Kabine’de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi

"EKONOMİYE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"



Mehmet Şimşek'le ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Mehmet Şimşek Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

ŞİMŞEK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Şimşek paylaşımında "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.