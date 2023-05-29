Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi
Giriş Tarihi: 29.5.2023 14:24 Son Güncelleme: 29.5.2023 15:18

Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Son dakika haberleri...Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili ilk açıklama geldi. Yeni kabine ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Kalın, "Mehmet Bey, Kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" dedi.

Mehmet Şimşek yeni Kabine’de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama geldi

Son dakika haberleri...Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. En çok merak edilen başlıklardan biri de Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alıp almayacağı.

"EKONOMİYE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEK"

Mehmet Şimşek'le ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Mehmet Şimşek Bey, kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." dedi.

ŞİMŞEK'TEN ERDOĞAN'A TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Şimşek paylaşımında "Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan'ı kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Şimşek yeni Kabine'de olacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA