Mehmet Şimşek’in Bakanlık haberi doğduğu köyde sevinçle karşılandı

Şimşek'in doğduğu evde yaşayan ağabeyi ve yengesini ziyaret eden akrabaları yeni görevi zılgıt ve alkışlarla kutladı.

Şimşek'in yengesi Fasla Şimşek, aileye gelin olarak geldiğinde Şimşek'in 4 yaşında olduğunu, küçük yaştan bu yana kendisiyle bir arada olduklarını söyledi.

Şimşek, "Yanımda büyüdü. Onu çok seviyordum. Çok akıllı ve zekiydi. Tekrar bakanlık görevine gelmesiyle sevinçten dün hiç uyuyamadık. Bakan olduğu için herkes çok seviniyor. Sürekli telefon açıp tebrik edenler var" dedi.