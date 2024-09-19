Mehmet Şimşek’ten ‘başaracağız’ mesajı‘

Global Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun eylül verileriyle birlikte 40'lı rakamlara ineceğini söyledi. Şimşek, "Sürdürülebilir büyüme için yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek kritik. Enflasyon hedeflerimizin gerçekçi olduğuna ve bunları tutturabileceğimize inanıyoruz. Enflasyonla büyüme arasında kısa dönemde etkileşim var ama orta ve uzun vadede enflasyonun tek haneye inmesi Türkiye'nin büyümesini hızlandıracak. Bu yıl bütçe açığı geçen seneye göre daha düşük olacak. Swap hariç net rezervlerimiz son bir yılda 78 milyar dolar arttı. Bu ekonomik programı başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.