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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:00

Mehmetçik depremzede köylere helikopterle yardım malzemesi taşıyor

Mehmetçik, deprem bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor.

DHA
Mehmetçik depremzede köylere helikopterle yardım malzemesi taşıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor. Birlikte Güçlüyüz" denildi.

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Mehmetçik depremzede köylere helikopterle yardım malzemesi taşıyor
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