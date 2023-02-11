Mehmetçik depremzede köylere helikopterle yardım malzemesi taşıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor. Birlikte Güçlüyüz" denildi.
Hava Kuvvetlerimize ait helikopterlerimiz, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2023
Birlikte Güçlüyüz 🇹🇷 pic.twitter.com/15eQXOeVsU