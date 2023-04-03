Mehmetçik Okulları depremzede öğrencilere destek oluyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli kurulan Mehmetçik Okullarına dair görüntülere yer verildi.
Tüm gayretimiz, geleceğimiz için...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2023
Mehmetçiklerimiz, depremden etkilenen evlatlarımızı yalnız bırakmıyor, onların minik yüreklerindeki yaralarını sarmak için onlarla vakit geçirmeye devam ediyor. pic.twitter.com/rZdZizGE6s
Görüntülerdeki öğrencilerden 12. sınıf öğrencisi Sinem Yüce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığını, çalışmalarını sunulan imkanlardan yararlanarak sürdürdüğünü söyledi.
İslahiye Opet Anadolu Lisesi rehberlik öğretmeni Hasan İleri de depremin ardından dijital ağlarla öğrencilerle bağlantı kurduklarını, eğitimlerini sürdürmeleri için öğrencilere kitaplar başta olmak üzere materyal desteğinde bulunduklarını kaydetti.