Meme kanserine özel indirim

Unico Sigorta, ekim ayı boyunca sürecek Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara özel bir kampanya başlattı. Şirket, UniSağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor. "Sağlığın tam olsun, hikâyen yarım kalmasın" söylemiyle hayata geçen kampanya, 1-31 Ekim arasında 18-50 yaş arası kadınlar için geçerli olacak. Firmanın Genel Müdürü Ender Güzeler, kampanyaya ilişkin şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; 157 ülkede meme kanseri kadınlarda en sık tanı konan kanser türüdür. Küresel ölçekte, yaklaşık her 20 kadından 1'i hayatının bir döneminde meme kanseri geçirme riski taşıyor. Türkiye'de ise yılda yaklaşık 18-19 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğu ifade ediliyor."