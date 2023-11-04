Memur % 40, emekli % 29 zammı garantiledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacağı zamlar da belirginleşmeye başladı. SSK, Bağ-Kur emeklileri temmuz için yüzde 9.49, ağustos için yüzde 0.09, eylül için yüzde 4.75, ekim ayı için de yüzde 3.43 enflasyon farkını şimdiden garantiledi. Böylece emekliler 4 ayda yüzde 29.40 artışı şimdiden hak etmiş oldu.Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı da yüzde 40.39 oldu. Artışlar birikimli hesaplanırken ocak zammı Kasım, Aralık verileri ve yasal düzenlemeyle belirlenecek refah payı ya da oransal artışla birlikte netleşecek.Yeni yılda asgari ücretliden memura, işçiden emekliye tüm kesimlerin gelirinde önemli artış bekleniyor. Yılsonu enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak.Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahminin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse ocakta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak. Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek.Bu yılın başında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3.500 TL'den 7.500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 6 milyon emekli 7.500 TL alırken önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor.Yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19.77 olurken, SSK ve Bağ-Kur ile emekli memur aylıkları refah payıyla birlikte yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşları da enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55'lik zammın üzerine 8 bin 77 lira seyyanen zam gerçekleştirildi.TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerine göre kasım ayında işyeri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı yüzde 54.26 oldu. Konut kiralarında ise 1 Temmuz'da sona eren yüzde 25'lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024'e kadar sürecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yılbaşında emeklilerin durumunu yeniden gözden geçirerek her türlü fedakarlığı sergileyeceklerini söylemişti. Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşacağız" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, emekli aylıklarının iyileştirilmesi için detaylı bir çalışma yürüttüklerini belirtmişti.TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşti. Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı'nın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yetkisini geçen yıl geçen yıl MTV'de kullanmıştı. Yüzde 122.9 olarak belirlenen MTV değerleme oranı yüzde 61.5 olarak uygulanmıştı.