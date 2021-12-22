Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıkladı! Ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarih

"3 OCAK'TAKİ ENFLASYON RAKAMINI BEKLİYORUZ"

Vergi muafiyetinin memurlar için olan bölümünün karmaşık olduğunu ifade eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla her yerde farklı yansıyan rakamları paylaştık. Karmaşık bir metin. Vergi muafiyeti kısmı. Bizim yaptığımız algıladığımız rakamları paylaştık. Emekçiler konusunda, gelir dağılımında adaletin yansıması konusunda aldığı inisiyatifi görüyoruz. En düşük memur maaşının baz alınarak yükseltileceğini düşünüyoruz. Henüz şu an için bir rakam yok. 3 Ocak'taki Aralık ayı enflasyon rakamını beklediğimiz için bir rakam belirtmedik." dedi.