Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıkladı! Ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarih

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti. Teşekkür ziyaretinde memura ek zam, 3600 ek gösterge ve refah payı ele alındı. Yalçın, yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin detaylarını katıldığı canlı yayında açıkladı.
"3 OCAK'TAKİ ENFLASYON RAKAMINI BEKLİYORUZ"
Vergi muafiyetinin memurlar için olan bölümünün karmaşık olduğunu ifade eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla her yerde farklı yansıyan rakamları paylaştık. Karmaşık bir metin. Vergi muafiyeti kısmı. Bizim yaptığımız algıladığımız rakamları paylaştık. Emekçiler konusunda, gelir dağılımında adaletin yansıması konusunda aldığı inisiyatifi görüyoruz. En düşük memur maaşının baz alınarak yükseltileceğini düşünüyoruz. Henüz şu an için bir rakam yok. 3 Ocak'taki Aralık ayı enflasyon rakamını beklediğimiz için bir rakam belirtmedik." dedi.
3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinin altını çizen Yalçın, "Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var. Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.
3 KONU ELE ALINDI
Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede 3 konunun görüşüldüğünü ifade eden Yalçın, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Tekrar Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz. Özellikle bu gündeme odaklandık. Atılan olumlu adımlarla ilgili memnuniyetimizi ifade ettik, bu açıdan görüşmede çok daha geniş detaylı başlıklara girmedik. Gelir vergisi düzenlemesi, ek zam ve 3600 ek gösterge üzerinde yoğunlaştık." şeklinde konuştu.Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik