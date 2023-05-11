Memur tarafından Erdoğan’a teşekkür!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HAK-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağı yönündeki açıklamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak gündemden düşürmediğimiz, bütün süreçlerde kararlılıkla dile getirdiğimiz kamu görevlilerine iyileştirme yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma barışının sağlanması konusu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın taahhüdüyle netlik kazanmış, kamu görevlilerimize rahat bir nefes aldırmıştır."

"ALIN TERİNİN HAKKINI TESLİM EDEN CUMHURBAŞKANI'MIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Memur-Sen'in, gücünü üyesinden ve milletten alan emek örgütü olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Örgütlü mücadelenin kazanıldığı zemin, Türkiye'nin şahlandığı dönemdir. Biz Türkiye'nin büyüklüğünü ve gücünü bildiğimizi, devletimizin bütün önemli hizmetlerinin asli yürütücüsü olan kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak güce sahip olduğunu istisnasız her süreçte dile getirdik. Çağrımızı ve mücadelemizi gören, kamu görevlilerinin alın terinin hakkını teslim eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Memur-Sen ailesi olarak teşekkür ediyoruz."