Memur ve emekli düzenlemesi ilk sırada

AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi. Kurban Bayramı'na kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek. Daha sonra da komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak. AK Parti grubu, TBMM tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili de çalışmaya başladı. İlk teklif memur ve emekli maaşları ile ilgili. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının artırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu düzenleme sonrasında 5 bin 500 lira maaş alan birine 2 bin lira zam yapılırken maaşı 7 bin 200 lira olan ve üstelik çok daha fazla prim ödeyen emekli sadece 300 lira artış almıştı. Bu durum üzerine emeklilerin itirazları gündeme geldi. Seçim sonrası bunları düzelteceklerini söyleyen Erdoğan, seçimden hemen sonra gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdi. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı yasa teklifine göre bu sıkıntının giderilmesi için emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almaları sağlanacak. Torba yasada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında verdiği vaatler çerçevesinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması da bulunuyor. AK Parti, tüm bakanlıklara Meclis tatilinden önce çıkartılmasını istedikleri acil düzenlemeler olup olmadığını da sordu. Bu çerçevede bir torba yasa teklifi daha hazırlanacak. İkinci torba yasa içinde ekonomiye ve depreme yönelik bazı düzenlemelerin bulunması bekleniyor.Depremin maliyeti, memur ve emekli maaşlarındaki artışlardan sonra ek bütçeye gerek olup olmadığına ise önümüzdeki günlerde karar verilecek. Bu konu henüz netlik kazanmadı.