Memur ve emekli maaşı en az % 40 artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin, "Artışın yüzde 40 olacağını öngörmekteyiz" açıklamasını yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda ek ödenek yasa teklifi ele alınırken milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Bakan Nebati, "Temmuz artışları ile birlikte 2022 yılında memur ve memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e, SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış ise yaklaşık yüzde 76'ya ulaşacak" dedi.Gelire endeksli senetlere vatandaşın ilgi gösterdiğini söyleyen Nebati, "TL cinsi enstrümanla 6.6 milyar liralık ihraç tutarına ve 83 bin 816 bireysel yatırımcının yer aldığı geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.Ek bütçede dolaylı vergilerin payının azaldığını, kazançlar üzerinden alınan kurumlar vergisinin artırıldığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Türkiye'de vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı 19 yılda 5 puan düştü. OECD tanımlamasına göre, Türkiye'nin dolaylı vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 2002'de yüzde 46.9 iken 2021'de yüzde 42'ye geriledi" dedi.Nakliyecileri rahatlatacak adımlar atacaklarını söyleyen Bakan Nebati, "Yetki belgesi ücreti yeniden düzenlenecek. 270 bin lira olan yetki belgesi ücretinde yeni düzenlemeyle yüzde 85'e varan indirim uygulanacak" mesajı verdi.