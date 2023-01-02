Memur ve emekli refah payı alacak

Memur, emekli ve sözleşmelinin gözü bugün açıklanacak 6 aylık enflasyona çevrildi. Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alacak olan kamu çalışanları, TÜFE maaş zammını geçmesi durumunda enflasyon farkını almaya hak kazanacak. Aralık ayında enflasyonun yüzde 3 çıkması durumunda kamu çalışanları yüzde 18.6, SSK, Bağ-Kur emeklileri de yüzde 17.5, yüzde 4 çıkarsa memur yüzde 19.7, emekliler yüzde 18.6 zam alacak. Toplu sözleşme artışına 10 puan refah payı eklenirse enflasyon farkı dâhil zam oranı yüzde 29.7'ye çıkacak. Zam oranı, refah payı 15 puan olursa yüzde 34.53'e çıkacak.Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aylıklarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. TÜİK verilerine göre temmuz-kasım döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 14.05 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşıldı. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6.18'den fazla olmaması durumunda enflasyon farkı alacak. Bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını söylemişti. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 5 bin liraya çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin de artırılması bekleniyor.