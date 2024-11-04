Memur ve emekli zamları şekilleniyor

Yılın ikinci yarısına ait dört aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başlıyor. Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3.32, ağustos ayı için 2.47, eylül ayı için 2.97 ve ekim ayı için de yüzde 2.88 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12.06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Kasım ve aralık aylarında da toplam yüzde 4.5 civarında bir enflasyon bekleniyor. Bu durumda emeklilerin zam oranı yüzde 16.5'e çıkacak.Emekliler haziranda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24.73 zam almıştı. Söz konusu dört ayda toplam enflasyon yüzde 12.1 olarak gerçekleştiği için memur ve memur emeklisi için ortaya çıkmış enflasyon farkı yaklaşık yüzde 2 olarak netleşti. Son dört aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklisine oluşan farka yüzde 6 zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 8.02 olarak belirlenmiş oluyor. Memur ve memur emeklileri ocak ayında ayrıca yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 19.30 olarak hesaplanmıştı.SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından en düşük maaş şu anda 12.500 TL olarak uygulanıyor. 4 aylık orana göre yani yüzde 12.06 artırıldığında şu anda taban maaş 14 bin 7 liraya çıkmış durumda. Ancak yüzde 20'lik refah payı ile birlikte bir artış yapıldığında rakam 15 bin lirayı bulabilecek. Rakamlar 3 Ocak'ta kesinleşecek.