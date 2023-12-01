Memur ve emeklinin alım gücünü yükselteceğiz

AK Parti'den memur, emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşı rahatlatacak önemli mesajlar geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, "Yılbaşından itibaren, emeklilerimiz ve memurlarımızla ilgili yeni düzenlemeler, yeni kanun teklifleriyle alım güçlerini daha artıracağız" dedi. Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve parlamentoda düzenlediği basın toplantısında emekli, memur ve çalışanlara dönük önümüzdeki dönem atılacak adımları anlattı.Akbaşoğlu, asgari ücret artışına dönük çalışmaların bu ay içinde tamamlanacağına dikkat çekerek, "Bugüne kadar hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün işçi kardeşlerimiz ile ilgili alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz" dedi. Akbaşoğlu, ocak başında enflasyon rakamlarının da ortaya çıkacağını hatırlatarak, "Bütün memur ve emeklilerin yaşam standartlarını artıracak zammı, bütün emeklilerimizin yüzünü güldürecek şekilde kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.