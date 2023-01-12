Memur ve emekliye yüzde 30 zam yasalaştı

TBMM, milyonlarca memur, emekli ve çalışanın beklediği, bu kesimlere 300 milyar liralık kaynak aktaran yasayı kabul etti. Böylece memur ve emekliler bu ay maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak. En düşük emekli maaşı ise 5 bin 500 lira olacak. TBMM Genel Kurulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alıp yasalaştırdı. Düzenleme şu değişiklikleri içeriyor:Kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ila 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16.48 artış oranı, yüzde 13.52 puan refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkartıldı. Aynı şekilde emekli maaşları da yüzde 30 artmış oldu. Memur ve emekli, zamlı maaşlarını bu ay alabilecek.Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkartıldı. Düzenlemeden yaklaşık 2.7 milyon emekli yararlanacak.İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 100 liradan 400 liraya yükseltilecek. Destekten 1.7 milyon iş yeri ve yaklaşık 7.5 milyon sigortalının yararlanması bekleniyor.Salgın nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.