Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik tarihi reformla birlikte uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giriyor. Memur ve emeklilere zam 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. Bu tutarın üzerine 3600 ek gösterge zammı eklenecek. Bugün 2200'den 3600'e çıkartılanlardaki 1391 liralık artış 2500 lirayı geçecek. Toplam 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak. Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi. Memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında yapılan iyileşmeler bu yıl cebe yansıyacak. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak. Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek. Geriye doğru hak verilmesi söz konusu olmayacak.Birinci dereceden emekli olanların ek göstergeleri yükselince maaşlarında ciddi bir artış olacak. Memur emeklileri emekli aylıklarını 1 Ocak itibarıyla alırken, Ocak ayının ortasında 2023/Ocak-Haziran katsayı farkını, 15 Ocak-31 Ocak arası 3600 ek gösterge farkını alacak. Yani iki ayrı ek ödeme alacaklar. Katsayı farkı her ocak ve temmuz ayında ek olarak ödeniyor. Önümüzdeki yıl ocak ayında ise bir de 3600 farkı ödenecek.Düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında bir artış olacak. Bu tutarlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte artacak olan memur ve emekli aylıklarındaki yükselişle birlikte daha da artacak. Memur ve emeklisine yüzde 30'luk bir zam durumunda 50 bin 150 lira olan bu tutar 65 bin 195 liraya çıkacak.