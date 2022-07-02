EMEKLİYE ZAM MEMURA ENFLASYON FARKI

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar Temmuz zammı alacak. Bunun yanında memur maaşları ise 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirlenecek.

Memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu rakam Ocak ayında yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçmişti.