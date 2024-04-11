Memura 1.188 TL kıyafet yardımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlıklarda görev yapan memurlara takım elbise dahil 1.188 TL kıyafet yardımı verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği'ne dayanarak 1 Nisan'da bir genelge yayınlayarak 2024 yılında personele yapılacak kıyafet yardımını belirledi. Şimşek, genelgede kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları göz önünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacaklarını ifade etti. Şimşek, kıyafet yardımının nakdi ve aynı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.