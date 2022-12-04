Memura emekliye 5 aylık zam

Memur ve memur emeklilerinin ayrıca toplu sözleşmeden alacakları yüzde 8 oranındaki zamları bulunuyor. Bunun üzerine 6 aylık enflasyondan oluşan fark (2022'nin Temmuz ayından bu yana oluşan 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı) ekleniyor. Hem memurlar hem de memur emeklileri yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Bu artış oranları aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da etkiliyor. Bu yıl ayrıca memur emeklileri için 3600 ek gösterge artış yasasından kaynaklı ilave bir zam da gerçekleşecek.