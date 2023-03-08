Memurlar için ikramiye onayı yazısı zorunlu

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından başvurular devam ediyor. Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları hizmet takip programı (HİTAP) üzerinden yapılıyor. Eş zamanlı olarak çalıştıkları kurumların Sosyal Güvenlik Kurumu'na "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor. Kamu çalışanlarının EYT'den yararlanma ve işten ayrılma durumları SSK, Bağ-Kur sigortalılarından farklılık gösteriyor.Cumhurbaşkanının atadığı, görevlendirdiği, TBMM'de yapılan seçimler sonucu görevlendirilenler, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar, Sağlık Bakanlığı tabip ve uzman tabip kadrosuna atananlar emekli olduktan sonra memur olarak işine devam edebiliyor.EYT'de sıcak gelişmeler ve kamu çalışanlarının emeklilik başvurusuna yönelik sorularının yanıtları şöyle:Emekliolan memurlar için kamu kurum ve kuruluşlarında devam edebilecekler 5335 sayılı kanun hükmünde açıkça belirtiliyor. Bu kanun kapsamında emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanan, görevlendirilenler, Meclis'te yapılan seçim sonucu görevlendirilenler emekli olup çalışmaya devam edebiliyor. Yine üniversitelerde öğretim üyesi olanlar, Bakanlıkta tabip ve uzman tabip olarak çalışanlar bu kapsamda yer alabiliyor. Bunun dışındakiler kadrolara açıktan atanamıyor.EmekliSandığı'na tabi olanların hizmet borçlanmasını emeklilikten en az 6 ay önce yapması gerekiyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra borçlanma yapanlar bu sürenin sonunda emekliliğe başvurabilecek. SSK kapsamında çalışanlar için bu koşul aranmıyor.Memurluğa8 Eylül 1999'dan önce başlayanlar ücretsiz izin dönemini borçlanarak emekli olabilir. Memurluğa Ekim 2008'den önce başladıysanız aylıksız izinli geçen süreleriniz emeklilik içn eski derecenizde değerlendirilir.Kamuçalışanlarının emeklilik belgeleri hizmet takip programı üzerinden gönderiliyor. Elden ya da posta yoluyla emeklilik belgesi gönderilmemeli. SGK, emekli aylığı ve ikramiyesi ödeme işlemlerine ilişkin belgelerin tamamını duyurdu. Çalışılan kurum ve kuruluşların SGK'ya "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor.Memurlar emeklilik için çalıştığı kuruma başvurur. Program üzerinden yapılan emeklilik başvurularında bir sorun yaşanması ya da işlemlerin geciktirilmesi söz konusu değil. Memurların emeklilik için SGK'dan ayrıca bir yazı almasına gerek bulunmuyor.Memurlarınhizmet süresi aybaşı ve ay sonu olarak hesaplanıyor. Ayın 15'inde görev maaşını alıp 16'sında emekli olanın hizmeti bir sonraki ayın 14'üne kadar esas alınırken, 15'i itibarıyla da aylık bağlanıyor. Bu hesap memur maaş katsayılarının uygulandığı ocak ve temmuzda yapılıyorKurumlar emeklilik talepleri konusunda 5510 sayılı kanun kapsamında işlem yapmak durumunda. Buna göre, emeklilik işlemlerinin geciktirilmesi halinde kamu çalışanı en az 1 ay bekleyip görevi bırakabilir.Emekli Sandığı kapsamında çalışanlar görev yaptıkları kuruma başvururken, daha önceden ayrılanlar e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine giderek emeklilik başvurusunda bulunabilir.