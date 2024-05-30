Merkez 142 milyar $ rezerve ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artışla 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs'ta 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 100 milyon dolar düşüşle 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 3.1 milyar dolar artarak 139 milyar dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı. Net rezervler de 40.3 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezerv tarafında ise pozitif bölgeye yaklaşıldı. Merkez Bankası ayrıca kur korumalı mevduat hesaplarının stok bakiyelerinin aylık frekansta yayımlanacağını açıkladı. Kur korumalı mevduatlar 14.6 milyar dolar geriledi. Son düşüşle kur korumalı mevduatlar 2.16 trilyon TL'ye düştü.