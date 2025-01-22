Merkez 2025’in ilk faiz kararı için toplanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilecek. Politika faizinin yüzde 47.5 'ten 45'e indirilmesi bekleniyor. Ekonomistler, yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor. TCMB, aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47.5'e çekmişti. Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmişti. Merkez Bankası, 2025 yılında 12 yerine 8 toplantı yapacağını açıklamıştı. Yılın ikinci PPK toplantının tarihi 6 Mart olarak belirlenmişti.