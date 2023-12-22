Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası 17 yılın ardından TL depo ihalesi açtı
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:24 Son Güncelleme: 22.12.2023 11:25

Merkez Bankası 17 yılın ardından TL depo ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı.

AA
Merkez Bankası 17 yılın ardından TL depo ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.

Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası 17 yılın ardından TL depo ihalesi açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA