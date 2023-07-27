Merkez Bankası Başkanı Erkan Enflasyon Raporu’nu açıkladı: Enflasyon düşecek büyüme sürecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Erkan, 2023 enflasyon tahminini yüzde 22.3'ten 58'e çıkardıklarını açıkladı. Erkan, 2025 yılının istikrar döneminin başlangıcı olacağını belirterek, "Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacak, büyüme sürecek. 2024'de dezenflasyonda sürdürülebilir zemin sağlanacak. Enflasyon ana eğilimi, beklentilerde iyileşme başlayacak. Yatırımlar, kalıcı büyüme artacak" dedi. Erkan, faiz artırımlarının ekonomiye zarar vermeden süreceğini söyledi.Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e çıkardıklarını kaydeden Erkan, "2024 sonu tahmini yüzde 33'e güncellendi. Enflasyonun 2025'de de yüzde 15'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Tahminlere, gıda fiyatları enflasyonunun bu yıl yüzde 61.5, 2024 için de yüzde 35 düzeyinde tamamlayacağı varsayımı yansıtıldı" riye konuştu.2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturduklarını belirten Erkan, "2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik artacak, kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecek" diye konuştu.TL tasarruf enstrümanlarının çeşitlendirileceğini, sermaye piyasalarının derinleşmesinin destekleneceğini ifade eden Erkan, "Tüm araçlar, enflasyon tekrar tek haneye gerileyene kadar kararlılıkla kullanılmaya devam edilecek" dedi. Kredilere ek olarak likiditeyi de miktarsal sıkılaştırma yaparak sterilize ettiklerine değinen Erkan, "Faiz artırımlarının etkisini kuvvetlendiriyoruz. Sistemde biriken fazla likidite, zorunlu karşılıklar yoluyla sterilize edilecek. Etki analizlerine göre, değişiklikle sistemden 450 milyar ile 500 milyar lira arasında likidite çekilmiş olacak" tespitinde bulundu.Erkan, fiyat artışlarına ilişkin soruya karşılık, "Enflasyonla mücadele zaten benim burada olmamın nedeni. Devlete ve milletimize hizmet. Refaha bir ucundan da yardımcı olabilirsek ne güzel. Allah nasip edebilirse bunda kararlıyız. Enflasyonla mücadele olmazsa olmaz, sadece fiyat istikrarı değil. Milletin refahı için de bu çalışmalar" yanıtını verdi. Erkan, geçmişteki faiz politikası konusunda, "Geçmiş hakkında konuşmam. Önümüze bakalım. Yapmamız gereken çok iş var, vakit de değerli. İşleri hakkıyla hakkaniyetli şekilde verilere dayanarak yapacağız" dedi.Erkan, 200 liradan daha yüksek banknot iddialarına karşılık, "Daha yüksek banknot üstünde çalışmıyoruz. Hedefimiz, enflasyonla mücadeledir" dedi. Erkan, yüzde 5'lik enflasyon hedefini değiştirmeyeceklerini, gereken adımları gerektiği zaman bütünsel bir şekilde atacaklarını belirterek, orta vadede enflasyonda tek haneli seviyeyi göreceklerini söyledi.HAZİNE ile MB arasında kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokolü kullanmadıklarını kaydeden Hafize Gaye Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kur seviyesi hedeflemiyoruz ancak kurda aşırılıklar görüldüğünde de müdahale, aşırılığı ve oynaklığı azaltmak MB'nin görev tanımındadır. KKM'yle alakalı piyasayı oluşturmak bizdedir. Bunu da yaparken şeffaflığı vurguladık. Şeffaflık adına doğrudan satışla bankalara yapıyoruz. KKM'den dövize geçiş düşük oranda seyrediyor. Yenileme oranları yüksek, Türk lirası mevduata geçişler yüksek. Sevindirici olan başka etken, para politikasının değişimiyle birlikte gözlemlediğimiz, off shore'un çekildiği. Bireyler 'alım alım' diye giderken, satışa geçti. Kurumlarda yavaşlama zaten oluyor. Attığımız adımlar ne kadar temkinli, ihtiyatlı ve dikkatli atılıyorsa dövize giden kesim de durup bakıyor. Kurda düzelme de yaşandı. Sürdürülebilir dengeye doğru gitti. Bunun da etkilerini görüyoruz."MERKEZ Bankası'nın tamamıyla bağımsız bir kurum olduğunu vurgulayan Erkan, "Atacağımız adımlar veri odaklı, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde atılacaktır" dedi. Erkan bir başka soruya ise, "MB Başkanı olarak benden hiçbir zaman, siyasi açıklama almayacaksınız" yanıtını verdiMERKEZ Bankası uluslararası rezervlerinin haziran ayından itibaren güçlü bir artış gösterdiğine dikkat çeken Erkan, "Rezervler 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artarak 113 milyar doların üzerine yükseldi. Hedefimiz kalıcı sürdürülebilir dış yatırımların ülkemize gelmesi. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan ve anons edilen yatırımlar da bu niteliktedir" değerlendirmesinde bulundu.