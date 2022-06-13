TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleriyle merakla bekleniyor. "2022 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında? İşte detaylar...