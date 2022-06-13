TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleriyle merakla bekleniyor. "2022 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında? İşte detaylar...
Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Mayıs ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.
Nisan ve mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Merkez Bankası faiz indirir mi sorusunu sordurtuyor. "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." açıklamaları, faizlerin düşme ihtimalini arttırıyor.