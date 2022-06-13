Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında? 2022 Haziran TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklenti nasıl?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:01

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında? 2022 Haziran TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklenti nasıl?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında? 2022 Haziran TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklenti nasıl?

Merkez Bankası faiz kararı, bu haftanın gündemindeki konular arasında yer alıyor. Haziran ayı PPK toplantısına günler kala gerek beklenti anketi sonuçları gerekse toplantı tarihi gibi detaylar merak konusu haline geliyor. Bu noktada “2022 Haziran ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında, beklentiler ne yönde?” soruları yanıt aramaya başladı. Türk lirasını korumaya destekleyen politikalara devam eden TCMB’nin politika faizinde uygulayacağı karar merakla bekleniyor. Peki, 2022 Haziran ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...

TCMB Merkez Bankası faiz kararı son dakika gelişmeleriyle merakla bekleniyor. "2022 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında, beklentiler ne yönde?" soruları yanıt aramaya başladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI MAYIS KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda Mayıs ayı faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı 23 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Nisan ve mayıs ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Merkez Bankası faiz indirir mi sorusunu sordurtuyor. "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." açıklamaları, faizlerin düşme ihtimalini arttırıyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında? 2022 Haziran TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklenti nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA